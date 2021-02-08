На Волыни легализовали добычу янтаря — кто и как теперь на этом зарабатывает

В Волынской области легализовали добычу янтаря. Для этого создали коммунальное предприятие — теперь заработок от промысла получают и работники, и государство, и местные казны.

Перекопанные участки предприятие должно рекультивировать и высадить там молодые деревья. Работают там местные жители. Еще пять лет назад они и сами нелегально добывали камни, теперь делают это официально.

Весь вымытый янтарь моют, сортируют и хранят в специальном хранилище на заводе, который возвели рядом. Весь процесс под наблюдением видеокамер. Волынский янтарь уже уехал в Литву, Эстонию, Польшу, Китай и Объединенные Арабские Эмираты.

Накануне правоохранители разоблачили нелегальный сбыт янтаря в Азию. Преступную схему организовали двое жителей Новоград-Волынского — они покупали драгоценные камни в нелегальных копателей на севере Украины.

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