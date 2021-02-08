Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Украина / Бизнес и финансы

На Волыни легализовали добычу янтаря — кто и как теперь на этом зарабатывает

В Волынской области легализовали добычу янтаря. Для этого создали коммунальное предприятие — теперь заработок от промысла получают и работники, и государство, и местные казны.

Перекопанные участки предприятие должно рекультивировать и высадить там молодые деревья. Работают там местные жители. Еще пять лет назад они и сами нелегально добывали камни, теперь делают это официально.

Весь вымытый янтарь моют, сортируют и хранят в специальном хранилище на заводе, который возвели рядом. Весь процесс под наблюдением видеокамер. Волынский янтарь уже уехал в Литву, Эстонию, Польшу, Китай и Объединенные Арабские Эмираты.

Читайте
Ровенские правоохранители изъяли янтаря почти на $30 тыс.

Накануне правоохранители разоблачили нелегальный сбыт янтаря в Азию. Преступную схему организовали двое жителей Новоград-Волынского — они покупали драгоценные камни в нелегальных копателей на севере Украины.

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Искал девушек в селах: на Волыни задержали сутенера
Искал девушек в селах: на Волыни задержали сутенера
Сотрудничал со спецслужбами: жителя Волыни будут судить за государственную измену
Сотрудничал со спецслужбами: жителя Волыни будут судить за государственную измену
Схема на миллионы: на Житомирщине разоблачили нелегальный сбыт янтаря в Азию
Схема на миллионы: на Житомирщине разоблачили нелегальный сбыт янтаря в Азию
Возвращался из празднования: на Волыни собака нашла в лесу заблудившегося мужчину
Возвращался из празднования: на Волыни собака нашла в лесу заблудившегося мужчину
Под Луцком депутат с мужем напали на хозяина дома
Под Луцком депутат с мужем напали на хозяина дома
Ровенские правоохранители изъяли янтаря почти на $30 тыс.
Ровенские правоохранители изъяли янтаря почти на $30 тыс.
На Волыни мужчина убил своего коллегу струей воды
На Волыни мужчина убил своего коллегу струей воды
В Житомирской области остановили автомобиль с 723 кг янтаря
В Житомирской области остановили автомобиль с 723 кг янтаря
Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка