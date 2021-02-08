На Волині легалізували видобуток бурштину – хто та як тепер на цьому заробляє

У Волинській області легалізували видобуток бурштину. Для цього створили комунальне підприємство – тепер заробіток від промислу отримують і працівники, і держава, і місцеві скарбниці.

Перекопані ділянки підприємство мусять рекультивувати та висадити там молоді дерева. Працюють там місцеві мешканці. Ще п’ять років тому вони й самі нелегально видобували каміння, тепер роблять це офіційно.

Весь вимитий бурштин миють, сортують та зберігають у спеціальному сховищі на поруч зведеному заводі. Увесь процес під наглядом відеокамер. Волинський бурштин вже поїхав до Литви, Естонії, Польщі, Китаю та Об’єднаних Арабських Еміратів.

Напередодні правоохоронці викрили нелегальний збут бурштину в Азію. Злочинну схему організували двоє мешканців Новограда-Волинського – вони купляли дорогоцінне каміння у нелегальних копачів на півночі України.

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