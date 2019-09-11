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Факты / Видео / Украина

На Волыни нашествие гусениц: в одном из районов ввели карантин

На Волыни нашествие гусениц. Поэтому в одном из районов ввели карантин.

Там вредителем поражена территория всего города. Американскую белую бабочку на Волыни обнаружили впервые.

Повреждает она более 250 видов культур, среди которых клены, шелковица, бузина, грецкий орех и фруктовые деревья. У людей от урожая почти ничего не осталось.

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Наиболее поврежденные деревья срезают и окропляют вредителя специальными растворами.

К слову, в Прилуках на Черниговщине горят свалки.

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