Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Україна

На Волині нашестя гусені: в одному з районів запровадили карантин

На Волині нашестя гусені. Через це в одному з районів запровадили карантин.

Там шкідником уражена територія всього міста. Американського білого метелика на Волині виявили вперше.

Пошкоджує він понад 250 видів культур, серед яких клени, шовковиця, бузина, волоський горіх та фруктові дерева. У людей від урожаю майже нічого не залишилося.

Дивіться: У РФ утворилась небезпечна 30-кілометрова зона після викиду радіації

Найбільш пошкоджені дерева зрізають та кроплять шкідника спеціальними розчинами.

До слова, у Прилуках на Чернігівщині горять сміттєзвалища.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Лікар у відпустці – відділення закрили! На Волині батькам з дітьми немає куди звернутись
На Волині конфлікт селян і комунального підприємства через видобуток бурштину
Патрульна поліція та прикордонна служба. На Волині є 4 тис. вакансій для ветеранів АТО
На Волині зібрали перший врожай персиків: як вирощують і чим особливі
Зустріч через 100 років: як українські аргентинці знайшли родину на Волині
Миттєва реакція та відхід від шаблонів: навчання за стандартами НАТО на Волині
Сезон чорниць на Волині: чи безпечна та яка від неї користь
На Волині швидка протаранила вантажівку, загинув пацієнт

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка