На Волині нашестя гусені: в одному з районів запровадили карантин

На Волині нашестя гусені. Через це в одному з районів запровадили карантин.

Там шкідником уражена територія всього міста. Американського білого метелика на Волині виявили вперше.

Пошкоджує він понад 250 видів культур, серед яких клени, шовковиця, бузина, волоський горіх та фруктові дерева. У людей від урожаю майже нічого не залишилося.

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Найбільш пошкоджені дерева зрізають та кроплять шкідника спеціальними розчинами.

До слова, у Прилуках на Чернігівщині горять сміттєзвалища.

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