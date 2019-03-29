На Волыни начали собирать березовый сок: польза и технология консервации

На Волыни заплакали березы. Там в разгаре заготовка целебного натурального сока. Весна прохладная – так что сок идет сладкий и прозрачный. В Цуманском лесхозе научились делать органический березовый сок, который изрядно понравился потребителям из Америки, Канады, Израиля и Германии.

Поэтому сок из берез собирают с особыми требованиями, ведь весь процесс переработки должен быть натуральным. А вот местное население тоже ежегодно придумывает новые рецепты консервирования березового сока, ведь свежим его много не выпьешь – с лимонами, чаем каркаде, веточками смородины.

Первый сок – вкусный, и хотя солнца еще мало, он сладкий и прозрачный.

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За сутки одно дерево может дать 15 литров полезного напитка, а порой даже вдвое больше.

Собранный сок везут в местный перерабатывающий цех. Часть консервируют по традиционным рецептам.

Местные экспериментируют – из березового сока делают квас, добавляя сухофрукты и прожаренный ячмень.

Ранней весной организм особенно нуждается в витаминах, поэтому сейчас березовый сок самый полезный. Он почистит почки, улучшит обмен веществ и пищеварение. А еще – прекрасно тонизирует кожу. Главное пить его в меру, советуют медики, для оздоровления 3 стакана сока в день для взрослого достаточно.

К слову, ученые обнаружили новое полезное свойство кофе.

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