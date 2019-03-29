На Волині почали збирати березовий сік: користь і технологія консервації

На Волині заплакали берези. Там у розпалі заготівля цілющого натурального соку. Весна прохолодна – тож сік йде солодкий та прозорий. У цуманському лісгоспі навчилися робити органічний березовий сік, який неабияк сподобався споживачам з Америки, Канади, Ізраїлю та Німеччини.

Тому сік із берез збирають за особливими вимогами, адже весь процес переробки має бути натуральним. А от місцеве населення теж щороку вигадує нові рецепти консервації березового соку, адже свіжим його багато не вип’єш – з лимонами, чаєм каркаде, гілочками смородини.

Перший сік – найсмачніший, і хоча сонця ще мало, він солодкий і прозорий.

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За добу одне дерево може дати 15 літрів корисного напою, а часом навіть удвічі більше.

Зібраний сік везуть до місцевого переробного цеху. Частину консервують за традиційними рецептами.

Місцеві експериментують – з березового соку роблять квас, додаючи сухофрукти і просмажений ячмінь.

Ранньою весною організм особливо потребує вітамінів, тому зараз березовий сік найкорисніший. Він почистить нирки, покращить обмін речовин і травлення. А ще – чудово тонізує шкіру. Головне пити його в міру, радять медики, для оздоровлення 3 склянки соку на день для дорослого достатньо.

До слова, вчені виявили нову корисну властивість кави.

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