На улицы Киева вышли мобильные патрули быстрого реагирования

На улицах украинской столицы появятся мобильные патрули быстрого реагирования. Правоохранители перешли на усиленное патрулирование столицы.

Больше следить за порядком в центре города и возле железнодорожного вокзала.

Ежедневно в столице дополнительно будут нести службу 4 мобильные группы. Среди них будут офицер полиции диалога и 9 сотрудников полиции особого назначения. Соответствующее решение приняли, чтобы предотвратить уличной преступности.

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В полиции предполагают, что с потеплением случаев нарушения общественного порядка может стать больше. Силовики обещают охватить своим вниманием различные районы Киева.

К слову, в Нацполиции рассказали, что во время выборов президента Украины было зафиксировано более 2 тыс. нарушений.

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