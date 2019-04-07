Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Украина

На улицы Киева вышли мобильные патрули быстрого реагирования

На улицах украинской столицы появятся мобильные патрули быстрого реагирования. Правоохранители перешли на усиленное патрулирование столицы.

Больше следить за порядком в центре города и возле железнодорожного вокзала.

Ежедневно в столице дополнительно будут нести службу 4 мобильные группы. Среди них будут офицер полиции диалога и 9 сотрудников полиции особого назначения. Соответствующее решение приняли, чтобы предотвратить уличной преступности.

Читайте: В Борисполе мужчина напал на полицейского

В полиции предполагают, что с потеплением случаев нарушения общественного порядка может стать больше. Силовики обещают охватить своим вниманием различные районы Киева.

К слову, в Нацполиции рассказали, что во время выборов президента Украины было зафиксировано более 2 тыс. нарушений.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Нелегалка из РФ обустроила сеть борделей в Днепре
В Киеве отремонтируют 33 бювета (АДРЕСА)
В супермаркете Киева убили мужчину в очереди за пиццей
В Киеве посреди улицы нашли сумку с младенцем
В Киеве переименовали улицу в честь Джона Маккейна
Взрыв возле Ашана мог быть покушением на убийство офицера
Прием детей в первый класс: когда стартует в Киеве и какие документы нужны
Автошколу, где училась Зайцева, могут лишить лицензии – Нацполиция

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка