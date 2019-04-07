На вулиці Києва вийшли мобільні патрулі швидкого реагування

На вулицях української столиці з’являться мобільні патрулі швидкого реагування. Правоохоронці перейшли на посилене патрулювання столиці.

Найбільше стежитимуть за порядком у центрі міста та біля залізничного вокзалу.

Щодня у столиці додатково нестимуть службу 4 мобільні групи. Серед них будуть офіцер поліції діалогу та 9 працівників поліції особливого призначення. Відповідне рішення ухвалили, аби запобігти вуличній злочинності.

У поліції припускають, що із потеплінням випадків порушення громадського порядку може побільшати. Силовики обіцяють охопити своєю увагою різні райони Києва.

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До слова, у Нацполіції розповіли, що під час виборів президента України було зафіксовано понад 2 тис. порушень.

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