На вигляд французька, а пошита в Україні: де купити вітчизняну білизну
Вони стали одними з лідерів в Україні з пошиття жіночої білизни. Фабрика в Хмельницькому, яка продає свою продукцію під торговою маркою Ажур.
Українське підприємство постачає білизну до США та Європи.
На вигляд французька, а пошита в Хмельницькому. Українська білизна миттєво розлітається крамницями, і не лише нашими. Один з найбільших споживачів – Сполучені Штати, чий ринок завоювати не просто, тим більше таким специфічним товаром.
– Наша унікальність – це комфорт та посадка на жіночу фігуру. Наші лекала адаптовані під певні анатомічні особливості нашої жінки, тому наша унікальність – це емоція, – говорить директор дому модної білизни Ажур Ольга.
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Пошиття білизни, як робота ювеліра, у Хмельницькому вперше почали враховувати особливості фігури українок. Зараз у роботі 45 моделей. Частина – перевірена класика, проте щороку з’являються новинки.
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