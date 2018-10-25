Понюхайте, прежде чем выбросить: почему в Норвегии модно есть просроченные продукты

Треть всей еды, что производится в мире – оказывается на свалке. Это данные ООН, которая и обратилась ко всем странам мира с просьбой предотвратить чрезмерное образование продуктового мусора.

В Норвегии рекомендацию – восприняли более чем серьезно. Советы ООН стали основой государственной программы. Теперь здесь на продуктах есть два срока годности, люди делятся лишним пищей, и разработали приложение, которое показывает, в каких магазинах продукты со скидкой.

Норвегия стала первой страной мира, которая внедрила дополнительная маркировка. Добавлено: лучше употребить до и дата. А продолжение: чаще всего хорошо идет и после.

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На упаковке пишут: посмотри, понюхай, попробуй, прежде чем выбросить.

Ранее Факты ICTV писали, что в США готовят пищу со сбитых на дороге животных – в меню аллигаторы и медведи.

Опубликовано Октябрь, 25 в 11:15



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