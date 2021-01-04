На Закарпатье произошел оползень на дороге областного значения

На Закарпатье произошел сдвиг почвы на дорогу между двумя горными селами — Черноголова и Смерекова. Мокрая земля вместе с камнями и деревьями сдвинулась с горы и перекрыла путь. Длина оползня — почти шесть метров.

Дорога, где произошла чрезвычайная ситуация, имеет областное значение. Сейчас проезд уже открыто.

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Однако синоптики прогнозируют, что на Закарпатье могут еще произойти оползни, потому что на регион надвигается циклон.

В областном гидрометцентре объявили штормовое предупреждение. 4 и 5 января на Закарпатье сильный дождь.

На Рождество из Европы в Украину придет циклон Ахмет. На дорогах будет густой туман. Морозы ударят только после 10 января.

Оползень в Норвегии

В Норвегии, а именно в поселке Еррум, 30 декабря произошел масштабный оползень в результате которого без вести пропали 10 человек, один человек погиб.

Спасатели уже третий день раскапывают их под завалами. Тело погибшего нашли 1 января в 14.30. Человек погиб именно в красной зоне оползня.

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