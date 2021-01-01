В новогоднюю ночь на Закарпатье утонул 24-летний парень

На Закарпатье в Иршавском районе в реке Лисичанка во время новогодней ночи утонул 24-летний парень.

В ночь с 31 декабря на 1 января парень шел домой со своей девушкой. Пара переходила реку через мостик и юноша случайно поскользнулся и упал в воду.

Девушка сообщила о несчастном случае в 00.01 1 января. А в 10.05 местные жители нашли погибшего парня между селами Кушница и Лисичево.

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Поскользнулся и упал в воду: на Закарпатье в новогоднюю ночь утонул юноша / 4 фотографии

Спасатели передали тело правоохранителям. Обстоятельства гибели человека выясняются.

В Запорожской области мужчина убил свою 61-летнюю мачеху в новогоднюю ночь. Он до смерти забил ее руками и ногами, а затем признался в содеянном полиции.

Подозреваемому грозит лишение свободы сроком до 15 лет по ст. УК — умышленное убийство.

Фото: ГСЧС