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На Закарпатті стався зсув ґрунту на дорозі обласного значення

На Закарпатті стався зсув ґрунту на дорогу між двома гірськими селами – Чорноголова та Смерекова. Мокра земля разом з камінням та деревами зсунулася з гори та перекрила шлях. Довжина зсуву – майже шість метрів.

Дорога, де сталася надзвичайна ситуація, має обласне значення. Наразі проїзд уже відкрито.

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Проте синоптики прогнозують, що на Закарпатті можуть ще статися зсуви, бо на регіон насувається циклон.

В обласному гідрометцентрі оголосили штормове попередження. 4 та 5 січня на Закарпатті рясний дощ.

На Різдво з Європи до України прийде циклон Ахмет. На дорогах буде густий туман. Морози вдарять лише після 10 січня.

Зсув ґрунту у Норвегії

У Норвегії, а саме у селищі Еррум, 30 грудня стався масштабний зсув ґрунту внаслідок якого безвісти зникли 10 людей, одна людина загинула.

Тіло загиблого знайшли 1 січня о 14.30. Людина загинула саме у червоній зоні зсуву.

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