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На Житомирщине нашли самый ценный клад за 100 лет — тысячелетние монеты

В Житомирской области рыбак случайно в песке нашел настоящий клад — тысячелетние монеты. Находку уже признали одной из самых ценных за последние 100 лет.

О сокровище сообщил историк Александр Алферов. Он рассказал, что это 32 серебряные монеты, на которых изображено киевских князей — Владимира Великого с трезубцем на обороте, и Святополка Ярополковича с двузубом. Монетам может быть тысяча лет, отмечают специалисты. Сейчас идет процедура передачи находки государству.

В прошлом году на Подоле в Киеве нашли клад с древнеримскими монетами. Археологи определили, что найденные на Подоле раритеты относятся к эпохе Древнего Рима.

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