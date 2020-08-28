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На Житомирщині знайшли найцінніший скарб за 100 років – тисячолітні монети

На Житомирщині рибалка випадково у піску знайшов справжній скарб – тисячолітні монети. Знахідку уже визнали однією з найцінніших за останні 100 років.

Про скарб повідомив історик Олександр Алфьоров. Він розповів, що це 32 срібні монети, на яких зображено київських князів – Володимира Великого із тризубом на звороті, та Святополка Ярополковича із двозубом. Монетам може бути тисяча років, зауважують фахівці. Наразі триває процедура передачі знахідки державі.

В минулому році на Подолі у Києві знайшли скарб з давньоримськими монетами. Археологи визначили, що знайдені на Подолі раритети відносяться до епохи Стародавнього Риму.

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