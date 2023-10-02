Нацбанк отменит фиксированный курс | США на пороге шатдауна | Новости Факты ICTV за 02.10.2023

— ВСУ продолжают наступать на Мелитопольском направлении и проводят штурмовые действия на Бахмутском;

— На Бахмутском направлении бойцы 30 ОМБр уничтожили десятки единиц техники противника и заставили вражескую артиллерию отойти от линии фронта;

— За минувшие сутки украинские защитники ликвидировали 510 оккупантов;

— Нацбанк Украины с завтрашнего дня отменяет фиксированный курс. Теперь его будет определять не НБУ, а Межбанк;

— В США продолжаются политические игры вокруг угрозы шатдауна;

— Владимир Зеленский провел переговоры с Урсулой фон дер Ляйен по зерновому вопросу;

— Сюжет о главных вопросах, которые беспокоят ветеранов;

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