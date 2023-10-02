Нацбанк скасує фіксований курс | США на порозі шатдауну | Новини Факти ICTV за 02.10.2023

– ЗСУ продовжують наступати на Мелітопольському напрямку та проводять штурмові дії на Бахмутському;

– На Бахмутському напрямку бійці 30 ОМБр знищили десятки одиниць техніки противника та змусили ворожу артилерію відійти від лінії фронту;

– За минулу добу українські захисники ліквідували 510 окупантів;

– Нацбанк України від завтра скасовує фіксований курс. Тепер його визначатиме не НБУ, а Міжбанк;

– В США тривають політичні ігри навколо загрози шатдауну;

– Володимир Зеленський провів перемовини з Урсулою фон дер Ляєн щодо зернового питання;

– Сюжет про головні питання, які турбують ветеранів;

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