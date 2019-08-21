Чрезвычайное положение и мятеж против Горбачева. Как Украина стала независимой

28 лет ГКЧП. Мятеж против тогдашнего генерального секретаря КПРР – Михаила Горбачева начался 19 августа 1991 года и закончился 21. Группа мятежников была против его идеи создать Союз суверенных государств. Горбачева изолируют сотрудники КГБ, а на улицы Москвы выезжают танки. Фактически те события стали пусковым механизмом для украинской независимости.

19 августа 91-го года. На смену балеринам на экранах появляются шесть представителей советской верхушки – руководители исполнительной власти и силового блока. За столом нет главного лица – президента Советского Союза Михаила Горбачева. Он – на даче в крымском Форосе и якобы болеет.

Мятежники на полгода объявляют чрезвычайное положение, отстраняют Горбачева от власти и создают новый руководящий орган – Государственный комитет по чрезвычайному положению. В простонародье более известного за российской аббревиатурой – ГКЧП. Это – ответ путчистов на планы Горбачева создать Союз Суверенных государств.

Президент российской республики Борис Ельцин занимает четкую позицию – это антиконституционный мятеж. Против путчистов на улицах Москвы собирается многотысячный митинг.

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Мятежники, тем временем, отправляют в Киев своего генерала – заместителя министра обороны СССР Валентина Варенникова. Его задача – склонить на свою сторону тогдашнего председателя Верховного Совета Леонида Кравчука.

Организаторы переворота вводят в Москву четыре тысячи военных и более трех с половиной сотни танков. В ночь на 21 августа появляются первые жертвы – под колесами бронетехники погибают трое гражданских. Однако военные начинают переходить на сторону митингующих. Путчисты теряют контроль.

В Украине мятеж осудили демократические силы, активная общественность, а шахтеры Донбасса даже объявили бессрочный пикет. В сторону официального Киева звучат обвинения в нерешительности и выжидании.

На улицах Москвы митингующих больше. Мятежники дают приказ вывести армию из Москвы. Путч захлебывается и ускоряет процесс окончательного развала Советского Союза.

До провозглашения Независимости Украины – три дня.

К слову, марш ветеранов и флешмоб: как Украина отметит День Независимости 2019.

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