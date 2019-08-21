Надзвичайний стан та заколот проти Горбачова. Як Україна стала незалежною

28 років ГКЧП. Заколот проти тодішнього генерального секретаря КПРР – Михайла Горбачова почався 19 серпня 1991 року і закінчився 21. Група заколотників була проти його ідеї створити Союз суверенних держав. Горбачова ізолюють співробітники КДБ, а на вулиці Москви виїжджають танки. Але фактично ті події стали пусковим механізмом для української незалежності.

19 серпня 91-го року. На зміну балеринам на екранах з’являються шестеро представників радянської верхівки – керівники виконавчої влади та силового блоку. За столом немає головної особи – президента Радянського Союзу Михайла Горбачова. Він – на дачі у кримському Форосі і нібито хворіє.

Заколотники на півроку оголошують надзвичайний стан, відсторонюють Горбачова від влади та створюють новий керівний орган – Державний комітет із надзвичайного стану. У простонародді більш відомого за російською абревіатурою – ГКЧП. Це – відповідь путчистів на плани Горбачова створити Союз Суверенних держав.

Президент російської республіки Борис Єльцин займає чітку позицію – це антиконституційний заколот. Проти путчистів на вулицях Москви збирається багатотисячний мітинг.

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Заколотники, тим часом, відряджають до Києва свого генерала – заступника міністра оборони СРСР Валентина Варенникова. Його завдання – схилити на свій бік тодішнього голову Верховної ради Леоніда Кравчука.

Організатори перевороту вводять до Москви чотири тисячі військових та понад три з половиною сотні танків. У ніч на 21 серпня з’являються перші жертви – під колесами бронетехніки гинуть троє цивільних. Проте військові починають переходити на бік мітингувальників. Путчисти втрачають контроль.

В Україні заколот засудили демократичні сили, активна громадськість, а шахтарі Донбасу навіть оголосили безстроковий пікет. У бік офіційного Києва лунають звинувачення в нерішучості й вичікуванні.

На вулицях Москви мітингувальників більшає. Заколотники дають наказ вивести армію з Москви. Путч захлинається і прискорює процес остаточного розвалу Радянського союзу.

До проголошення Незалежності України – три дні.

До слова, марш ветеранів і флешмоб: як Україна відзначить День Незалежності 2019.

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