Наблюдение за границей и урожаем – в Польше создали уникальный бюджетный спутник

Сделать из Польши центр технологий для всей Европы – такая амбициозная цель у наших соседей. У них много бизнесменов, которые готовы вкладывать в новые идеи, одновременно и молодых предприимчивых людей хватает.

Максимилиан Сидорович вместе с командой создал прототип спутника нового поколения. Если сегодня они размером с грузовик, то их – не более коробки для обуви. Нынешние стоят 500 миллионов евро, а миниспутник – меньше миллиона. Именно в таких минимальных размерах и бюджетности его уникальность.

Читайте: Польша дала два обещания Украине и наградила Сенцова

Свой стартап заложили два года назад. А сейчас уже ищут компанию, которая приобретет и запустит их в космос. Маленькие спутники предназначены для аграриев и военных – для наблюдения за урожаем и наблюдения за рубежом.

Деньги на начало дало государственное агентство по поддержке предпринимателей. Но такую ​​идею подхватили и бизнес-благотворители и другие инвесторы, которых сейчас в Польше хватает. Последние годы здесь активно воплощают стратегию – сделать из Польши центр технологий для всей Европы. Важную роль в этой системе играют акселераторы – это организации, которые помогают авторам бизнес-идей найти инвестора, научиться вести свое дело и в конце стать успешным.

К слову, Факты ICTV сообщали, что Польша строит пограничную заставу на границе с Россией.

Опубликовано Октябрь, 24 в 17:40



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.