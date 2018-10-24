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Наглядає за кордоном та врожаєм – у Польщі створили унікальний бюджетний супутник

Зробити з Польщі центр технологій для всієї Європи – така амбітна мета в наших сусідів. Мають для цього багато бізнесменів, які готові вкладати в нові ідеї, водночас і молодих підприємливих людей вистачає.

Максиміліан Сидорович разом з командою створив прототип супутника нового покоління. Якщо сьогодні вони розміром із вантажівку, то їхній не більший коробки для взуття. Нинішні коштують 500 мільйонів євро, а мінісупутник – менше мільйона. Саме в таких мінімальних розмірах і бюджетності його унікальність.

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Свій стартап заклали два роки тому. А нині вже шукають компанію, яка придбає та запустить їх у космос. Маленькі супутники призначені для аграріїв і військових – для спостереження за урожаєм та спостереження за кордоном.

Гроші на початок дала державна агенція з підтримки підприємців. Але таку ідею підхопили б і бізнес-благодійники і інші інвестори, яких нині в Польщі вистачає. Останні роки тут активно втілюють стратегію – зробити з Польщі центр технологій для всієї Європи. Важливу роль у цій системі відіграють акселератори – це організації, які допомагають авторам бізнес-ідей знайти інвестора, навчитися вести свою справу і врешті стати успішним.

До слова, Факти ICTV повідомляли, що Польща будує прикордонну заставу на кордоні з Росією.

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