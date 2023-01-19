Самые большие вызовы для Украины: что обсуждают в третий день форума в Давосе

В швейцарском Давосе, где продолжается третий день Всемирного форума, 19 января состоялся Украинский завтрак — традиционное частное мероприятие, организованное фондом Виктора Пинчука.

Среди участников дискуссии — политические лидеры, экономисты, общественные активисты. В обсуждении принял участие и президент Украины Владимир Зеленский.

Завтрак начался с минуты молчания по погибшим в катастрофе вертолета в Броварах, а затем украинский бизнесмен и филантроп Виктор Пинчук обратился к участникам форума:

— Ваша помощь жизненно важна, потому что она приближает нашу победу. Победа и свобода — это не только военное освобождение территории. Мы должны внедрять институциональные реформы, отстраивать Украину и создать экономику нового поколения. Украина боролась за независимость много веков, но сейчас у нас появился уникальный шанс ее получить. Впервые в нашей истории весь цивилизованный мир нас поддерживает. Вы нас поддерживаете. Спасибо вам за это!

А Зеленский во время онлайн-выступления на Украинском завтраке, отвечая на вопрос о возможности переговоров с РФ, подчеркнул, что это не кино, когда люди ожидают начала сеанса — это большая трагедия.

— Я не совсем понимаю, как можно пообещать европейским лидерам одно, а потом начать войну. Поэтому когда мы говорим о переговорах, я не совсем понимаю, как вести переговоры и с кем? Россия должна найти кого-то для переговоров и потом предложить что-то, — подчеркнул глава государства.

Премьер-министр Великобритании (2019-2022) Борис Джонсон в своем выступлении отметил героизм украинского народа. По его словам, европейцы недооценивают эффективность оружия, которое сами же предоставили.

В то же время признался, что сам никогда не верил, что ракеты HIMARS будут настолько эффективными в борьбе с агрессором.

— Дайте им танки, и мы абсолютно ничего не потеряем. Самое важное, что мы продолжаем недооценивать и возможность, и желание украинцев бороться и защищать свою Родину. Мы не поняли сначала, думали — за считанные дни сдадутся. Но мы должны помочь им победить как можно быстрее. Должны фокусировать внимание на Украине, а не на Путине, — подчеркнул бывший британский премьер.

Украинцы продемонстрировали мощь и желание быть свободными, а Зеленский показал чрезвычайное лидерство и солидарность с народом, и этим он вдохновил весь мир, убеждена министр финансов Канады Христя Фриланд.

— Каждый человек восстал, каждый человек является лидером, и все это видят. Для меня самая большая разница между украинцами и россиянами в том, что украинские солдаты знают, почему выбрали этот путь. Именно поэтому Украина победит. И именно поэтому мы должны помогать им как можно больше, и давайте делать это быстро, — сказала она.

Бывший госсекретарь США Джон Керри в выступлении отметил, что мир надо строить на основе верховенства права и не позволить повторения войны.

— Путин ведет личную войну против здравого смысла, нравственности, верховенства права и легитимности международного права. Украинский народ настолько смел, что эта смелость превышает все ожидания. Они хотят быть свободными. Путин сделал чрезвычайную ошибку в оценке этой ситуации! Украинцы должны знать, за что борются. Мы должны отстаивать свои ценности. Возможно, нам не стоит больше собираться здесь в Давосе, если мы не разделяем одни ценности, ценности украинцев? — подытожил американский дипломат.

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