Найбільші виклики для України: що обговорюють у третій день форуму в Давосі

У швейцарському Давосі, де триває третій день Всесвітнього форуму, 19 січня відбувся Український сніданок – традиційний приватний захід, організований фондом Віктора Пінчука.

Серед учасників дискусії – політичні лідери, економісти, громадські активісти. В обговоренні взяв участь і президент України Володимир Зеленський.

Сніданок розпочався з хвилини мовчання за загиблими в катастрофі гвинтокрила в Броварах, а потім український бізнесмен та філантроп Віктор Пінчук звернувся до учасників форуму:

– Ваша допомога життєво важлива, бо вона наближає нашу перемогу. Перемога і свобода – це не лише військове звільнення території. Ми повинні впроваджувати інституційні реформи, відбудовувати Україну і створити економіку нового покоління. Україна боролася за незалежність багато століть, але нині в нас з’явився унікальний шанс її отримати. Вперше в нашій історії весь цивілізований світ нас підтримує. Ви нас підтримуєте. Дякуємо вам за це!

А Зеленський під час онлайн-виступу на Українському сніданку, відповідаючи на запитання щодо можливості переговорів з РФ, наголосив, що це не кіно, коли люди очікують початку сеансу – це велика трагедія.

– Я не зовсім розумію, як можна пообіцяти європейським лідерам одне, а потім почати війну. Тому коли ми говоримо про перемовини, я не зовсім розумію, як вести перемовини і з ким? Росія має знайти когось для перемовин і потім запропонувати щось, – наголосив глава держави.

Прем’єр-міністр Великої Британії (2019-2022) Борис Джонсон у своєму виступі відзначив героїзм українського народу. За його словами, європейці недооцінюють ефективність зброї, яку самі ж надали.

Водночас зізнався, що сам ніколи не вірив, що ракети HIMARS будуть настільки ефективними у боротьбі з агресором.

– Дайте їм танки, і ми абсолютно нічого не втратимо. Найважливіше, що ми продовжуємо недооцінювати і можливість, і бажання українців боротися і захищати свою Батьківщину. Ми не зрозуміли спочатку, думали – за лічені дні здадуться. Але маємо допомогти їм перемогти якомога швидше. Маємо фокусувати увагу на Україні, а не на Путіні, – наголосив колишній британський прем’єр.

Українці продемонстрували міць та бажання бути вільними, а Зеленський показав надзвичайне лідерство та солідарність з народом, і цим він надихнув увесь світ, переконана міністр фінансів Канади Христя Фріланд.

– Кожна людина повстала, кожна людина є лідером, і усі це бачать. Для мене найбільша різниця між українцями та росіянами у тому, що українські солдати знають, чому обрали цей шлях. Саме тому Україна переможе. І саме тому ми маємо допомагати їм якомога більше, тож давайте робити це швидко! – сказала вона.

Колишній держсекретар США Джон Керрі у виступі зазначив, що світ треба будувати на основі верховенства права і не дозволити повторення війни.

– Путін веде особисту війну проти здорового глузду, моральності, верховенства права і легітимності міжнародного права. Український народ настільки сміливий, що ця сміливість перевищує усі очікування. Вони хочуть бути вільними. Путін зробив надзвичайну помилку в оцінці цієї ситуації! Українці мають знати, за що борються. Ми маємо обстоювати свої цінності. Можливо, нам не варто більше збиратися тут у Давосі, якщо ми не поділяємо одні цінності, цінності українців? – підсумував американський дипломат.

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