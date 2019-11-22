Найбільший мурал країни. У Запоріжжі розмалювали 800 м² кам’яного кар’єру

Найбільший у країні мурал створили у Запоріжжі. Гігантська вулична картина розміром в 800 м² з’явилася на території місцевого кам’яного кар’єра.

Називається картина Місто майбутнього. Футуристичні краєвиди створили троє художників за місяць.

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Мурал на своєму підприємстві забажали самі працівники, адже яскраві кольори позитивно впливають на настрій і додають мотивації для важкої щоденної роботи. Коштував мурал 200 тис. грн.

Нагадаємо, Чорнобильська атомна електростанція оголосила переможця конкурсу на ескіз муралу, який намалюють на східній стіні машинного залу ЧАЕС.

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