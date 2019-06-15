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Факты / Украина / Общество

На Чернобыльской АЭС нарисуют мурал Взгляд в будущее

Чернобыльская атомная электростанция объявила победителя конкурса на эскиз мурала, который нарисуют на восточной стене машинного зала ЧАЭС.

На Чернобыльской АЭС нарисуют мурал Взгляд в будущее

Среди конкурсантов победил эскиз Валерия Коршунова Взгляд в будущее.

Второе место заняла фотография американского комика Джорджа Карлина, автора знаменитой фразы Планета в порядке, это людям пи ***т.

В левом углу эскиза расположен QR-код при считывании которого открывается выступление комика, где звучит этот тезис. Эскиз набрал больше всех лайков во время голосования в Facebook. На третьем месте работа Виталия Гидевана Юрьевича Прикосновение.

Читайте: Создатели сериала Чернобыль на HBO рассказали о впечатлениях от съемок

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На Чернобыльской АЭС нарисуют мурал Взгляд в будущее / 9 фотографий

Напомним, сериал Чернобыль производства HBO занял первую строчку в рейтинге 250 лучших сериалов по версии крупнейшего кинопортала IMDB.

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