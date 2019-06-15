Чернобыльская атомная электростанция объявила победителя конкурса на эскиз мурала, который нарисуют на восточной стене машинного зала ЧАЭС.
Среди конкурсантов победил эскиз Валерия Коршунова Взгляд в будущее.
Второе место заняла фотография американского комика Джорджа Карлина, автора знаменитой фразы Планета в порядке, это людям пи ***т.
В левом углу эскиза расположен QR-код при считывании которого открывается выступление комика, где звучит этот тезис. Эскиз набрал больше всех лайков во время голосования в Facebook. На третьем месте работа Виталия Гидевана Юрьевича Прикосновение.
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На Чернобыльской АЭС нарисуют мурал Взгляд в будущее / 9 фотографий
Напомним, сериал Чернобыль производства HBO занял первую строчку в рейтинге 250 лучших сериалов по версии крупнейшего кинопортала IMDB.
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