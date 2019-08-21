Самый дешевый кроссовер Renault Triber: цена и характеристики

Renault представил свой самый дешевый кроссовер. Новый Triber ориентирован на Индию, но в случае успеха компактную машину выведут на мировой рынок.

По размеру это авто B-класса, менее четырех метров в длину, впрочем вмещает аж семеро пассажиров.

Салон удобно моделировать. Кресла складываются, а объем для багажа увеличивается до 600 литров. Приводной Triber предлагают только с литровым двигателем на 72 лошадиные силы, а вот коробку можно и автоматическую.

Ценники, более чем демократичные, от $7 тыс.

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К слову, BMW объединил в одной машине 330-i- мощность спорткара и эффективность электромобиля.

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