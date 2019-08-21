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Найдешевший кросовер Renault Triber: ціна та характеристики

Renault представив свій найдешевший кросовер. Новий Triber орієнтований на Індію, але в разі успіху компактну машину виведуть на світовий ринок.

За розміром це авто B-класу, менше чотирьох метрів у довжину, втім вміщує аж семеро пасажирів.

Салон зручно моделювати. Крісла складаються, а об’єм для багажу зростає до 600 літрів. Приводний Triber пропонують лише з літровим двигуном на 72 кінські сили, а от коробку можна замовити й автоматичну.

Цінники, більш ніж демократичні, від $7 тис.

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До слова, BMW об’єднав в одній машині 330-i– потужність спорткара та ефективність електромобіля.

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