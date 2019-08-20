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10 суперкаров и все раскуплены: Bugatti представил самое мощное авто Centodieci

Bugatti представят свой самый мощный автомобиль. Новый Centodieci сочетает историю, роскошь и мощь бренда.

Эксклюзивный суперкар получился ярким.

Дизайнеры уменьшили классическую подкову на носу авто и значительно доработали аэродинамику.

8-литровый силовой агрегат выдает 1600 лошадиных сил. До сотни они выстреливают за 2,5 секунды, а через 6 секунд авто мчится уже 200 километров.

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Сделают всего 10 таких машин. Цена от €8 млн и все авто уже раскуплены.

К слову, BMW объединил в одной машине 330-i- мощность спорткара и эффективность электромобиля.

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