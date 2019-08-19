Продажа гибридов BMW 330-i стартовала: цена и характеристики

BMW объединил в одной машине – мощность спорткара и эффективность электромобиля.

Баварцы представили седан третьей серии – BMW 330-i.

Внешне автомобиль не отличается от классического, а вот технические характеристики впечатляют.

Электро и бензиновый 2-литровый двигатели в сумме выдают 252 лошадиные силы.

Новая функция extra boost увеличивает мощность машины еще на 40 лошадей, до сотни разгоняются гибрид всего за 6 секунд. И все это на фоне мега-экономности – не более два литра бензина на 100 километров.

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Авто уже поступили в салоны Европы. Цена от €51 тыс.

К слову, один из самых известных испанских автобрендов до Второй мировой войны Hispano Suiza возвращается на рынок.

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