Продажа гибридов BMW 330-i стартовала: цена и характеристики
BMW объединил в одной машине – мощность спорткара и эффективность электромобиля.
Баварцы представили седан третьей серии – BMW 330-i.
Внешне автомобиль не отличается от классического, а вот технические характеристики впечатляют.
Электро и бензиновый 2-литровый двигатели в сумме выдают 252 лошадиные силы.
Новая функция extra boost увеличивает мощность машины еще на 40 лошадей, до сотни разгоняются гибрид всего за 6 секунд. И все это на фоне мега-экономности – не более два литра бензина на 100 километров.
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