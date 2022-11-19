Найгарячіша ділянка фронту – яка зараз ситуація на передовій

Російські нелюди б’ють з важкої артилерії як по дорогах, так і по населених пунктах Донеччини. Та вояки з першої танкової бригади із відповіддю не баряться. Перед нашою артилерією по всій лінії фронту стоїть піхота. Саме вона на відстані кількасот метрів від ворога тримає лінію оборони. Кажуть, снаряди над їх головами літають щохвилини.

– В основному стріляють хаотично. Але це добре, що не прицільно. Намагаються потрапляти, але дивлячись на ситуацію то, мабуть, 99% по полях десь, – розповідає військовослужбовець на позивний Кроха.

Єдине чим ворог на цьому напрямку навчився вдало користуватися, квадрокоптери. Вишукують позиції наших вояків у посадках та полях, наводять артилерію. Окрім того, рашисти як тільки побачили автомобіль знімальної групи Фактів ICTV, то одразу почали обстріл. Бійці на передовій розповідають, що преса для росіян теж об’єкт мішені.

Хоч ворожі квадрокоптери і літають над головами українських військових, але позиції знаходять рідко. Окрім того, чимало російських дронів не повертається до них, бо наші бійці виводять їх з ладу засобами радіоелектронної боротьби.

Українські воїни не дають рашистам спокою ні на мить. Тут, у холодних окопах Сходу без мобільного зв’язку оборонці хвилюються за побратимів та рідних.

– Ми впевнені, перемога буде за нами! Ми впевнені досить скоро! А якісь тимчасові незручності як відключення електроенергії, трошки потерпимо і все у нас буде Україна! – підтримує боєць на позивний Кроха.

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