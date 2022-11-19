Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Відео / Україна

Найгарячіша ділянка фронту – яка зараз ситуація на передовій

Владислав Круглов Журналіст Факти ICTV, військовий кореспондент Дарина Реготун Видеоредактор

Російські нелюди б’ють з важкої артилерії як по дорогах, так і по населених пунктах Донеччини. Та вояки з першої танкової бригади із відповіддю не баряться. Перед нашою артилерією по всій лінії фронту стоїть піхота. Саме вона на відстані кількасот метрів від ворога тримає лінію оборони. Кажуть, снаряди над їх головами літають щохвилини.

– В основному стріляють хаотично. Але це добре, що не прицільно. Намагаються потрапляти, але дивлячись на ситуацію то, мабуть, 99% по полях десь, – розповідає військовослужбовець на позивний Кроха.

Єдине чим ворог на цьому напрямку навчився вдало користуватися, квадрокоптери. Вишукують позиції наших вояків у посадках та полях, наводять артилерію. Окрім того, рашисти як тільки побачили автомобіль знімальної групи Фактів ICTV, то одразу почали обстріл. Бійці на передовій розповідають, що преса для росіян теж об’єкт мішені.

Хоч ворожі квадрокоптери і літають над головами українських військових, але позиції знаходять рідко. Окрім того, чимало російських дронів не повертається до них, бо наші бійці виводять їх з ладу засобами радіоелектронної боротьби.

Українські воїни не дають рашистам спокою ні на мить. Тут, у холодних окопах Сходу без мобільного зв’язку оборонці хвилюються за побратимів та рідних.

– Ми впевнені, перемога буде за нами! Ми впевнені досить скоро! А якісь тимчасові незручності як відключення електроенергії, трошки потерпимо і все у нас буде Україна! – підтримує боєць на позивний Кроха.

Читайте
НАТО обговорить посилення протиповітряної оборони на східному фланзі – прем’єр Словаччини

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Росія уклала з Іраном угоду про виробництво дронів на своїй території – The Washington Post
Росія уклала з Іраном угоду про виробництво дронів на своїй території – The Washington Post
На звільнених територіях України розпочалася добровільна евакуація – Верещук
На звільнених територіях України розпочалася добровільна евакуація – Верещук
Росія не зв’язувалась з Києвом щодо проведення переговорів – Єрмак
Росія не зв’язувалась з Києвом щодо проведення переговорів – Єрмак
Результат війни в Україні стане вирішальним для світової безпеки – Пентагон
Результат війни в Україні стане вирішальним для світової безпеки – Пентагон
Візит Сунака і новий пакет допомоги для України: що відбувається на 269-й день війни (онлайн)
Візит Сунака і новий пакет допомоги для України: що відбувається на 269-й день війни (онлайн)
У ДТЕК пояснили, чи можливе зменшення кількості годин планових відключень
У ДТЕК пояснили, чи можливе зменшення кількості годин планових відключень
Ситуація з енергопостачанням в Україні складна, але контрольована – Міненергетики
Ситуація з енергопостачанням в Україні складна, але контрольована – Міненергетики
ДТЕК спростував заклик гендиректора виїжджати за кордон через ситуацію з електрикою
ДТЕК спростував заклик гендиректора виїжджати за кордон через ситуацію з електрикою
Знайшли помилку в тексті?
Помилка