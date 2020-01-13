Самый массовый вертеп в Украине. В Харькове одновременно заколядовали 1,5 тыс. человек

Вертепная хода в Харькове. Четвертый год подряд уникальное действо центральной площади города устраивают более полусотни фольклорных коллективов со всей страны – от Львова до Луганска.

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Коллективы из всех уголков страны от посетили Харьков, чтобы принять участие в самом массовом вертепе. В главном парке они вместе спели популярную украинскую колядку Новая радость стала. В Украину присоединились и соотечественники из-за рубежа. Как колядовали и щедровали смотрите в сюжете Татьяна Доцяк.

Напомним, к Рождеству Пономарев, Винник и Таюне записали колядку.

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