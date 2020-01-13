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Наймасовіший вертеп в Україні. У Харкові одночасно заколядували 1,5 тис. людей

Вертепна хода у Харкові. Четвертий рік поспіль унікальне дійство центральною площею міста влаштовують понад півсотні фольклорних колективів зі всієї країни – від Львова до Луганська.

Дивіться: Звідки походять українські колядки: історія сучасних різдвяних пісень

Колективи з усіх куточків країни від завітали у Харкова, аби взяти участь у наймасовішому вертепі.  У головному парку вони разом заспівали найпопулярнішу українську колядку Нова радість стала. До України приєдналися й співвітчизники з-за кордону. Як колядували й щедрували дивіться у сюжеті Тетяна Доцяк.

Нагадаємо, до Різдва Пономарьов, Винник і Таюне записали колядку.

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