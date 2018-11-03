Малейшее движение – и раздаются выстрелы: ситуация в Марьинке

Перебежками, под прицелом врага. Передний край украинских защитников в Марьинки за считанные метры от позиций боевиков. Малейшее движение – и раздаются выстрелы.

Выглянуть из бойницы, поднять голову выше окопа – и ты становишься мишенью для террористических войск.

На Светлодарской дуге расстояния до вражеских позиций большое, однако работу снайперов это не останавливает.

Теперь с враждебным снайперским секретом круглосуточное наблюдение. Армейцы умеют выжидать.

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Кроме снайперских пар, здесь замечена и работа штурмовых групп. В сумерках или на рассвете четверки боевиков выдвигаются вперед.

Как только расположение штурмовой группы разоблачены, армейцы открывают огонь на поражение.

Ручные гранатометы, автоматические станковые гранатометы. Такой спектр вооружения боевиков под Авдеевкой.

Прикрываясь таким огнем, боевики пытаются построить новые огневые точки. Армейцам дают разрешение разбить укрепления боевиков.

Напомним, журналист Фактов показал тактику обстрелов боевиков на Светлодарск дуге.

Опубликовано Ноябрь, 03 в 20:23



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