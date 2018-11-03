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Найменший рух – і лунають постріли: ситуація у Мар’їнці

Перебіжками, під прицілом у ворога. Передній край українських захисників у Мар’їнці за лічені метри від позицій бойовиків. Найменший рух – і лунають постріли.

Визирнути з бійниці, підняти голову вище окопа – і ти стаєш мішенню для терористичних військ.

На світлодарській дузі відстані до ворожих позицій більші, однак роботу снайперів це не зупиняє.

Тепер за ворожим снайперським секретом цілодобове спостереження. Армійці вміють вичікувати.

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Окрім снайперських пар, тут помічена і робота штурмових груп. У сутінках або на світанку четвірки бойовиків висуваються вперед.

Як тільки розташування штурмової групи викрито, армійці відкривають вогонь на ураження.

Ручні гранатомети, автоматичні станкові гранатомети. Такий спектр озброєння бойовиків під Авдіївкою.

Прикриваючись таким вогнем, бойовики намагаються спорудити нові вогневі точки. Армійцям дають дозвіл розбити укріплення бойовиків.

Нагадаємо, журналіст Фактів показав тактику обстрілів бойовиків на Світлодарській дузі.

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