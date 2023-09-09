Самое мощное оружие едет в Украину: что известно о снарядах с обедненным ураном

В Пентагоне объяснили, что снаряды с обедненным ураном, которые США планируют поставить Украине, не увеличивают риски заболевания военнослужащих и населения лейкемией и другими видами рака. Американское Минобороны сослалось на выводы специалистов Центра контроля и профилактики заболеваний США, ВОЗ и МАГАТЭ. В Пентагоне считают, что подобные боеприпасы станут самым эффективным средством уничтожения российских танков. И именно поэтому в Кремле придумывают байки о радиоактивной опасности снарядов с обедненным ураном.

США после Британии стали второй страной, которая предоставит Украине снаряды с обедненным ураном. Эти боеприпасы используются, в частности для танков Abrams. В Пентагоне опровергли российские спекулятивные заявления о радиоактивной опасности такого оружия.

– Эти зенитные танковые снаряды предназначены для пробивания брони у танков. Они очень эффективны на поле боя. Это обычные боевые снаряды. Именно их будут использовать танки Abrams. И многие военные во всем мире применяют обедненный уран в своих танках. Мы считаем, что это будут самые эффективные снаряды для противодействия российским танкам и помогут продолжать помогать украинцам защищать поле боя и свою территорию, — говорит заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх.

Полгода назад Путин использовал решение Британии поставить Украине снаряды с обедненным ураном для танков Челленджер, как повод разместить в Беларуси российское тактическое ядерное оружие. BBC со ссылкой на украинских специалистов тогда писала, что сама Россия использует подобные снаряды в Украине. А ВСУ даже захватили их как трофеи.

— Обеденный уран – побочный продукт при производстве обогащенного урана. Он отличается высокой плотностью и прочностью и благодаря этим качествам используется как при производстве брони для военной техники, так и боеприпасов, – рассказывает исполнительный директор Венского центра разоружения и нераспространения ядерного оружия Елена Сокова.

– Уран как ядерный материал имеет определенную радиоактивность. Но словосочетание обедненный уран означает, что он имеет даже более низкое содержание урана, чем природный уран – природная урановая руда, которую добывают и возделывают, – продолжает женщина.

Международное агентство по атомной энергии отметило, что обедненный уран гораздо менее радиоактивен, чем природный уран. По данным МАГАТЭ, исследования здоровья военнослужащих, подвергшихся влиянию обедненного урана, подтверждают, что его влияние не приводит к какому-либо статистически значимому росту уровня смертности личного состава.

— Относительно влияния снарядов с обедненным ураном на здоровье, хочу опровергнуть утверждение российских официальных лиц. По мнению специалистов из Центра контроля и профилактики заболеваний США нет доказательств того, что такие снаряды вызвали рак. Также Всемирная организация здравоохранения не обнаружила связи между применением таких боеприпасов с заболеваниями лейкемией или других видов рака. И даже в МАГАТЭ однозначно заявили, что нет никакой доказанной связи между влиянием урановых снарядов и увеличением заболеваемости раком или значительным влиянием на здоровье или окружающую среду, — говорит заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх.

Согласно последним исследованиям, обедненный уран не столь опасен, чтобы его применение запретили конвенциями на международном уровне. В докладе Программы ООН по окружающей среде, подготовленной в прошлом году, говорилось, что обедненный уран более опасен из-за химической, а не радиологической активности. Между тем Россия применяет против Украины сотни крылатых ракет Х-22, заправляемых крайне токсичным окислителем, представляющим смертельную опасность даже для персонала российских авиабаз, обслуживающих эти ракеты.

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