Відео
Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Призов медиків: кого з жінок мобілізують та як це відбуватиметься
Внаслідок удару по ринку у Костянтинівці загинуло подружжя: дві доньки залишилися без батьків
Терміново
РФ зруйнувала адмінбудівлю поліції в Кривому Розі: є загиблий, постраждалих – 73
Біографія
Рустем Умєров – що відомо про нового міністра оборони України
Відкусили велику частину корпусу: біля Австралії акули атакували катамаран з росіянами
Олександр Мужичук, журналіст Вікна

Найпотужніша зброя їде до України: що відомо про снаряди зі збідненим ураном

У Пентагоні пояснили, що снаряди зі збідненим ураном, які США планують поставити Україні, не збільшують ризики захворювання військовослужбовців та населення на лейкемію та інші види раку. Американське Міноборони послалося на висновки фахівців Центру контролю й профілактики захворювань США, ВООЗ та МАГАТЕ.

У Пентагоні вважають, що такі боєприпаси стануть найефективнішим засобом знищення російських танків. І саме тому у Кремлі вигадують байки про радіоактивну небезпеку снарядів зі збідненим ураном.

США після Британії стали другою країною, яка надасть Україні снаряди зі збідненим ураном. Ці боєприпаси використовують, зокрема для танків Abrams.

– Ці зенітні танкові снаряди призначені для пробивання броні у танків. Вони дуже ефективні на полі бою. Це стандартні бойові снаряди. Саме їх використовуватимуть танки Abrams. І багато військових у всьому світі застосовують збіднений уран у своїх танках. Тож ми вважаємо, що це будуть найефективніші снаряди для протидії російським танкам і продовжать допомагати українцям захищати поле бою та свою територію, – каже заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх.

Пів року тому Путін використав рішення Британії поставити Україні снаряди із збідненим ураном для танків Challenger як привід  розмістити у Білорусі російську тактичну ядерну зброю. ВВС з посиланням на українських фахівців тоді писала, що сама Росія використовує подібні снаряди в Україні. А ЗСУ навіть захопили їх як трофеї.

– Збіднений уран – побічний продукт під час виробництва збагаченого урану. Він відрізняється високою щільністю та міцністю і завдяки цим якостям використовується як під час виробництва броні для військової техніки, так і боєприпасів, – розповідає виконавчий директор Віденського центру роззброєння та нерозповсюдження ядерної зброї Елена Сокова. – Уран як ядерний матеріал має певну радіоактивність. Але словосполучення збіднений уран означає, що він має навіть нижчий вміст урану, ніж природний уран – природна уранова руда, яку видобувають і обробляють.

Міжнародне агентство з атомної енергії зазначило, що збіднений уран значно менш радіоактивний, ніж природний. За даними МАГАТЕ, дослідження здоров’я військовослужбовців, які зазнали впливу збідненого урану, підтверджують, що його вплив не призводить до будь-якого статистично значущого зростання рівня смертності особового складу.

– Щодо впливу снарядів зі збідненим ураном на здоров’я, хочу спростувати твердження російських офіційних осіб. На думку фахівців з Центру контролю й профілактики захворювань США, немає доказів того, що такі снаряди викликали рак. Також Всесвітня організація охорони здоров’я не виявила зв’язку між застосуванням таких боєприпасів із захворюваннями на лейкемію чи інших видів раку. І навіть в МАГАТЕ однозначно заявили, що немає жодного доведеного зв’язку між впливом уранових снарядів та збільшенням захворюваності на рак або значним впливом на здоров’я чи навколишнє середовище, – каже  заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх.

Згідно з останніми дослідженнями, збіднений уран не настільки небезпечний, щоб його застосування заборонили конвенціями на міжнародному рівні. У доповіді Програми ООН з довкілля, підготовленій минулого року, йшлося, що збіднений уран є більш небезпечним через хімічну, а не радіологічну активність.

Тим часом Росія застосовує проти України сотні крилатих ракет Х-22, які заправляють вкрай токсичним окислювачем, який становить смертельну небезпеку навіть для персоналу російських авіабаз, що обслуговує ці ракети.

Зброя для України, Факти ICTV
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Популярні відео
Уроки в метро та бомбосховищах: як почався новий навчальний рік в Україні
Найпотужніша зброя їде до України: що відомо про снаряди зі збідненим ураном
Масштабні перевірки ВЛК: що буде з ухилянтами
Найпотужніша зброя їде до України: що відомо про снаряди зі збідненим ураном
10 місяців боротьби: чи вдасться мешканцям будинку на Жилянській відстояти його
Найпотужніша зброя їде до України: що відомо про снаряди зі збідненим ураном
Новини Факти ICTV – випуск новин за 00:00 (29.08.2023)
Найпотужніша зброя їде до України: що відомо про снаряди зі збідненим ураном
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (30.08.2023)
Найпотужніша зброя їде до України: що відомо про снаряди зі збідненим ураном
Більше відео
Суспільство Тризуб для Батьківщини-матері залишиться без сталі Метінвест: у чому причина
Найпотужніша зброя їде до України: що відомо про снаряди зі збідненим ураном
Україна На заміну вагнерівцям: у Бахмут заходять нові підрозділи військ РФ
Бахмут, Череватий
Україна Пілот Karaya: одна ескадрилья F-16 докорінно змінить ситуацію
Вадим Ворошилов (Karaya)
Надзвичайні події Журналісти Фактів ICTV потрапили під обстріл у Сіверську
Найпотужніша зброя їде до України: що відомо про снаряди зі збідненим ураном
Ігри
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь