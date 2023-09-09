Найпотужніша зброя їде до України: що відомо про снаряди зі збідненим ураном

У Пентагоні пояснили, що снаряди зі збідненим ураном, які США планують поставити Україні, не збільшують ризики захворювання військовослужбовців та населення на лейкемію та інші види раку. Американське Міноборони послалося на висновки фахівців Центру контролю й профілактики захворювань США, ВООЗ та МАГАТЕ.

У Пентагоні вважають, що такі боєприпаси стануть найефективнішим засобом знищення російських танків. І саме тому у Кремлі вигадують байки про радіоактивну небезпеку снарядів зі збідненим ураном.

США після Британії стали другою країною, яка надасть Україні снаряди зі збідненим ураном. Ці боєприпаси використовують, зокрема для танків Abrams.

– Ці зенітні танкові снаряди призначені для пробивання броні у танків. Вони дуже ефективні на полі бою. Це стандартні бойові снаряди. Саме їх використовуватимуть танки Abrams. І багато військових у всьому світі застосовують збіднений уран у своїх танках. Тож ми вважаємо, що це будуть найефективніші снаряди для протидії російським танкам і продовжать допомагати українцям захищати поле бою та свою територію, – каже заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх.

Пів року тому Путін використав рішення Британії поставити Україні снаряди із збідненим ураном для танків Challenger як привід розмістити у Білорусі російську тактичну ядерну зброю. ВВС з посиланням на українських фахівців тоді писала, що сама Росія використовує подібні снаряди в Україні. А ЗСУ навіть захопили їх як трофеї.

– Збіднений уран – побічний продукт під час виробництва збагаченого урану. Він відрізняється високою щільністю та міцністю і завдяки цим якостям використовується як під час виробництва броні для військової техніки, так і боєприпасів, – розповідає виконавчий директор Віденського центру роззброєння та нерозповсюдження ядерної зброї Елена Сокова. – Уран як ядерний матеріал має певну радіоактивність. Але словосполучення збіднений уран означає, що він має навіть нижчий вміст урану, ніж природний уран – природна уранова руда, яку видобувають і обробляють.

Міжнародне агентство з атомної енергії зазначило, що збіднений уран значно менш радіоактивний, ніж природний. За даними МАГАТЕ, дослідження здоров’я військовослужбовців, які зазнали впливу збідненого урану, підтверджують, що його вплив не призводить до будь-якого статистично значущого зростання рівня смертності особового складу.

– Щодо впливу снарядів зі збідненим ураном на здоров’я, хочу спростувати твердження російських офіційних осіб. На думку фахівців з Центру контролю й профілактики захворювань США, немає доказів того, що такі снаряди викликали рак. Також Всесвітня організація охорони здоров’я не виявила зв’язку між застосуванням таких боєприпасів із захворюваннями на лейкемію чи інших видів раку. І навіть в МАГАТЕ однозначно заявили, що немає жодного доведеного зв’язку між впливом уранових снарядів та збільшенням захворюваності на рак або значним впливом на здоров’я чи навколишнє середовище, – каже заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх.

Згідно з останніми дослідженнями, збіднений уран не настільки небезпечний, щоб його застосування заборонили конвенціями на міжнародному рівні. У доповіді Програми ООН з довкілля, підготовленій минулого року, йшлося, що збіднений уран є більш небезпечним через хімічну, а не радіологічну активність.

Тим часом Росія застосовує проти України сотні крилатих ракет Х-22, які заправляють вкрай токсичним окислювачем, який становить смертельну небезпеку навіть для персоналу російських авіабаз, що обслуговує ці ракети.

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