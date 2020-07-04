Самое трудное — выключить собственные эмоции: рабочие будни украинских полицейских

Вернуть доверие к правоохранителям. С такой целью 5 лет назад в Украине стартовала реформа милиции в полицию.

На улицах городов стали появляться молодые, подкачанные ребята, в новой форме и на новеньких, совсем не похожих на предыдущий автопарк, машинами. Копы сразу попали в эпицентр внимания. Сделать фото и примерить их модные очки стремились все.

Несмотря на напряженный график, сверхурочную работу и не слишком высокие заработки, капитан Руслан любит свою профессию. Прежде всего, за то, что профессия требует постоянного саморазвития.

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А вот Татьяна уже два года работает следователем в Шевченковском управлении полиции. Расследует дела, где есть угроза жизни и здоровью граждан. Эта хрупкая девушка чуть ли не каждый день видит лужи крови и изувеченные тела. В таких условиях, говорит самое трудное в работе — это выключить собственные эмоции.

Несмотря на нагрузки и стрессовые ситуации, все герои сюжета говорят, главное это коллектив, который заставляет ежедневно возвращаться к работе и помогать другим. И убеждают, если ты однажды сознательно надел форму — это навсегда.

День Национальной полиции появился в календаре официальных государственных и профессиональных праздников Украины в 2015 году.

Но до 2017-го его отмечали 4 августа. Именно в этот день президент подписал закон О Национальной полиции.

А в 2018 году глава государства другим указом перенес его празднование на 4 июля. В эту дату пять лет назад на Софийской площади в Киеве приняли присягу на верность Украине первые патрульные полицейские, положив начало реформам в системе МВД.

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