Найважче – вимкнути власні емоції: робочі будні українських поліцейських

Повернути довіру до правоохоронців. З такою метою 5 років тому в Україні стартувала реформа міліції у поліцію.

На вулицях міст почали з’являтися молоді, підкачані хлопці та дівчата, у новій формі та на новеньких, зовсім не схожих на попередній автопарк, машинах. Копи одразу потрапили в епіцентр уваги. Зробити фото та приміряти їхні модні окуляри прагнули усі.

Попри напружений графік, понаднормову роботу та не надто високі заробітки, капітан Руслан любить свою професію. Перш за все, за те, що фах потребує постійного саморозвитку.

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А от Тетяна вже два роки працює слідчим у Шевченківському управлінні поліції. Розслідує справи, де є загроза життю та здоров’ю громадян. Ця тендітна дівчина чи не щодня бачить калюжі крові та понівечені тіла. У таких умовах, каже найважче в роботі – це вимкнути власні емоції.

Попри навантаження та стресові ситуації, усі герої сюжету кажуть, головне це колектив, який змушує щодня повертатися до роботи та допомагати іншим. І переконують, якщо ти одного разу свідомо вдягнув форму – то це назавжди.

День Національної поліції з’явився в календарі офіційних державних і професійних свят України в 2015 році.

Але до 2017-го його відзначали 4 серпня. Саме в цей день президент підписав закон Про Національну поліцію.

А в 2018 році глава держави іншим указом переніс його святкування на 4 липня. В цю дату п’ять років тому на Софійській площі у Києві склали присягу на вірність Україні перші патрульні поліцейські, поклавши початок реформам у системі МВС.

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