Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Україна

Найважче – вимкнути власні емоції: робочі будні українських поліцейських

Повернути довіру до правоохоронців. З такою метою 5 років тому в Україні стартувала реформа міліції у поліцію.

На вулицях міст почали з’являтися молоді, підкачані хлопці та дівчата, у новій формі та на новеньких, зовсім не схожих на попередній автопарк, машинах. Копи одразу потрапили в епіцентр уваги. Зробити фото та приміряти їхні модні окуляри прагнули усі.

Попри напружений графік, понаднормову роботу та не надто високі заробітки,  капітан Руслан любить свою професію. Перш за все, за те, що фах потребує постійного саморозвитку.

Читайте: День Нацполіції: чому знижується рейтинг довіри до правоохоронців

А от Тетяна вже два роки працює слідчим у Шевченківському управлінні поліції. Розслідує справи, де є загроза життю та здоров’ю громадян. Ця тендітна дівчина чи не щодня бачить калюжі крові та понівечені тіла. У таких умовах, каже найважче в роботі – це вимкнути власні емоції.

Попри навантаження та стресові ситуації, усі герої сюжету кажуть, головне це колектив, який змушує щодня повертатися до роботи та допомагати іншим. І переконують, якщо ти одного разу свідомо вдягнув форму – то це назавжди.

День Національної поліції з’явився в календарі офіційних державних і професійних свят України в 2015 році.

Але до 2017-го його відзначали 4 серпня. Саме в цей день президент підписав закон Про Національну поліцію.

А в 2018 році глава держави іншим указом переніс його святкування на 4 липня. В цю дату п’ять років тому на Софійській площі у Києві склали присягу на вірність Україні перші патрульні поліцейські, поклавши початок реформам у системі МВС.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Найкращі привітання з Днем Нацполіції України в листівках
Найкращі привітання з Днем Нацполіції України в листівках
Яке свято сьогодні, 4 липня
Яке свято сьогодні, 4 липня
5 років від дня створення: як в Україні відзначають День Нацполіції
5 років від дня створення: як в Україні відзначають День Нацполіції
На Луганщині сталась ДТП за участю поліцейського та маршрутки
На Луганщині сталась ДТП за участю поліцейського та маршрутки
У поліцейському містечку під Києвом побудували нові сучасні кампуси для курсантів – ЗМІ
У поліцейському містечку під Києвом побудували нові сучасні кампуси для курсантів – ЗМІ
Знущалася і била: у Закарпатській області від рук поліцейської постраждала дівчина
Знущалася і била: у Закарпатській області від рук поліцейської постраждала дівчина
Через сутички під судом у Києві двох поліцейських відсторонили від роботи
Через сутички під судом у Києві двох поліцейських відсторонили від роботи
Збив матір та протаранив дерево. 12-річний хлопець влаштував ДТП у центрі Одеси
Збив матір та протаранив дерево. 12-річний хлопець влаштував ДТП у центрі Одеси

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка