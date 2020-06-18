Самые высокие тарифы в Европе. Почему в Украине снова вырастет цена на электроэнергию

Прошла неделя с тех пор, как на заседании Кабмина подписали меморандум с производителями зеленой энергетики. По словам чиновников, документ предусматривал, что тариф на солнечную энергию должен уменьшиться на 15%, а цена на энергетику витроелектостраций должна упасть до 8%.

В Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг обеспокоены.

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Такое незначительное уменьшение тарифов для производителей зеленой энергетики автоматически означает, что другие потребители будут погашать задолженность перед производителями зеленой энергетики, которые получали средства по самым высоким в Европе тарифам.

Для того, чтобы погасить эту задолженность тарифы поднимут минимум втрое. В НКРЭ уверены, что подписанный меморандум не решает кризис, а наоборот усугубляет.

Из-за подыгрывания правительства только одному игроку энергетического рынка, страна может оказаться на грани выживания. Из-за чрезмерной стоимости электроэнергии большинство крупных промышленных предприятий, которые дают сотни тысяч рабочих мест, вынуждены будут закрыться.

Неблагоприятная инвестиционная среда, отсутствие стимулов для потенциальных инвесторов, включая устаревшие и экономически неэффективные методы тарифообразования Расходы + привели к хроническому недофинансированию сектора распределения электроэнергии.

Чтобы исправить ситуацию, необходим переход на стимулирующее регулирование по международному опыту. Об этом заявил Сергей Чех, заместитель председателя Федерации работодателей ТЭК и экс-заместитель министра угольной промышленности.

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