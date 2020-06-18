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Найвищі тарифи в Європі. Чому в Україні знову зросте ціна на електроенергію

Пройшов тиждень відколи на засіданні Кабміну підписали меморандум з виробниками зеленої енергетики. За словами урядовців, документ передбачав, що тариф на сонячну енергію має зменшитися на 15%, а ціна на енергетику вітроелектострацій має впасти до 8%.

У Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг занепокоєні.

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Таке незначне зменшення тарифів для виробників зеленої енергетики автоматично означає, що інші споживачі будуть погашати заборгованість перед виробниками зеленої енергетики, які отримували кошти за найвищими в Європі тарифами.

Для того, щоб погасити цю заборгованність тарифи піднімуть щонайменше втричі. У НКРЕ переконані, підписаний меморандум не вирішує кризу, а навпаки поглиблює.

Через підігравання урядовцями лише одному гравцю енергетичного ринку, країна може опинитися на межі виживання. Через надмірну вартість електроенергії більшість великих промислових підприємств, які дають сотні тисяч робочих місць, змушені будуть закритися.

Несприятливе інвестиційне середовище, відсутність стимулів для потенційних інвесторів включно зі застарілим та економічно неефективним методом тарифоутворення Витрати+ призвели до хронічного недофінансування сектору розподілу електроенергії.

Щоб виправити ситуацію, необхідний перехід на стимулююче регулювання за міжнародним досвідом. Про це заявив Сергій Чех, заступник голови Федерації роботодавців ПЕК та екс-заступник міністра вугільної промисловості.

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