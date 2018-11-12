Факти / Відео / Україна / "Нанотехнології" Закарпаття: ями на дорогах латають взуттям і будівельним сміттям/

“Нанотехнології” Закарпаття: ями на дорогах латають взуттям і будівельним сміттям

Новий спосіб асфальтування доріг вигадали на Закарпатті – розбиту дорогу до села Чикош засипали будівельним сміттям.

У глибочезних ямах тепер замість асфальту – побита цегла, брили бетону та шматки шиферу. Між будівельним непотребом є старе взуття, одяг та пластикові пляшки. Повсюди стирчить залізна арматура й товстий дріт.

Їздити й ходити нині цією дорогою неможливо.

Дивіться: Дороги Харківщини: де відремонтували та де чекати нової траси

У сільській раді виправдовуються: на ремонт цього шляху в них немає ані копійки, а ями засипала місцева сільськогосподарська фірма – чим могла.

Нагадаємо, комунальна корпорація Київавтодор опублікувала відео, на якому показала карту відремонтованих доріг у столиці за період із 2015 до 2018 року.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Дороги Харківщини: де відремонтували та де чекати нової траси
200 км каторги, 6 годин та вбита ходова – на що перетворилась траса Маріуполь-Запоріжжя
Павло Клімкін
Угорщина змінила назву “уповноваженого по Закарпаттю” – реакція України
Уповноважений по Закарпаттю. Угорщина змінила скандальну посаду
Асфальт знімають руками: на Волині розсипається нова дорога
Гарантії для нацменшин: Будапешт запропонував Києву угоду
Дірки по шию: куди поділися мільони на ремонт доріг і мостів Прикарпаття
Навколо Києва збудують 5 великих розв’язок

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка