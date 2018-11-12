“Нанотехнології” Закарпаття: ями на дорогах латають взуттям і будівельним сміттям
Новий спосіб асфальтування доріг вигадали на Закарпатті – розбиту дорогу до села Чикош засипали будівельним сміттям.
У глибочезних ямах тепер замість асфальту – побита цегла, брили бетону та шматки шиферу. Між будівельним непотребом є старе взуття, одяг та пластикові пляшки. Повсюди стирчить залізна арматура й товстий дріт.
Їздити й ходити нині цією дорогою неможливо.
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У сільській раді виправдовуються: на ремонт цього шляху в них немає ані копійки, а ями засипала місцева сільськогосподарська фірма – чим могла.
Нагадаємо, комунальна корпорація Київавтодор опублікувала відео, на якому показала карту відремонтованих доріг у столиці за період із 2015 до 2018 року.Підписуйся на нас в Telegram. Стеж за оперативними новинами!