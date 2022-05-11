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Факты / Видео / Украина / Общество

Нападение со стороны Беларуси в ближайшее время маловероятно — Денисенко

Юля Захарченко редактор ленты

Самая сложная ситуация сейчас наблюдается в Луганской и Донецкой областях, где проходят интенсивные бои между украинскими защитниками и российскими солдатами. Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко рассказал об оперативной ситуации на фронте и как украинские города пережили эту ночь.

— Самые активные бои происходят сейчас в Луганской области – это Рубежное и Северодонецк. Российские войска пробуют проводить активные действия. Вчера они распространили заявление, что полностью вышли на рубежи Луганской области. Они действительно в одном из мест подошли к рубежам, но фейки начали сразу тиражироваться в российских СМИ. Если говорить о других местах – это Донецкое направление. Они продолжают концентрироваться там. Наши военные говорят, что захватчики усиливают воздушную разведку.

Украина не забыла своих защитников на заводе Азовсталь в Мариуполе. Власти делают все возможное для того, чтобы появилась возможность безопасно эвакуировать украинских героев, подчеркнул Вадим Денисенко.

— Безусловно, это Мариуполь – город-герой. Защитники продолжают держать оборону на Азовстали. Украинские власти делают все, чтобы попытаться помочь этим людям, чтобы защитники Азовстали и Мариуполя смогли через определенные гуманитарные коридоры выйти с территории завода. К сожалению, это упирается в позицию Владимира Путина.

Отдельно советник главы МВД отметил ситуацию на границе с Беларусью. По его словам, наступление в ближайшее время с территории этой страны остается маловероятным, несмотря на последние слухи о перемещении военной техники и в целом напряженной ситуации в Украине.

— Отдельно стоит остановиться на белорусском направлении. Белорусская армия проводит военные учения. Было достаточно много слухов и информации, что в Украину они едут со Смерчами и разными артиллерийскими установками. Следует отметить, что в Беларуси есть один отдельный полигон, на котором можно проводить подобные стрельбы. Он расположен относительно недалеко от украинской границы. Поэтому принято решение оставлять достаточно большие силы на границе с Беларусью. Несмотря на определенную напряженную ситуацию, то, что Лукашенко (самопровозглашенный президент Беларуси, — Ред.) в ближайшее время даст указание своей армии начать наземную операцию на территории Украины кажется маловероятным.

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