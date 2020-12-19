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Враг уничтожил 750 школ и садов. Как восстанавливают учебные заведения на передовой

Согласно данным ЮНИСЕФ более 750 школ и детских садов были повреждены или разрушены с начала боевых действий на Донбассе. Сейчас почти 400 тыс. детей ходят в школы, расположенных вблизи линии разграничения, где их жизни угрожают обстрелы и враждебные мины.

Многие другие учебные заведения также были вынуждены останавливать учебный процесс из-за вооруженной агрессии России. Поэтому настоящим праздником для местных это, хотя бы постепенное восстановление образовательных учреждений. Так в сентябре этого года впервые за 6 лет начала Марьинская музыкальная школа.

Восстановить разрушенную в 2014 году обстрелами музыкальную школу удалось лишь в начале этого учебного года.

За первые полгода накопилось уже 25 желающих освоить музыкальную грамоту детей.

Преподаватели же, после пережитых обстрелов, даже во время, так называемого перемирия приходят на работу с опаской. Ведь от школы к линии разграничения от силы 500 метров.

Музыкальная школа в соседней Красногоровке, несмотря на разрушения, работы не прекращала. И даже служила убежищем для преподавателей и детей во время обстрелов.

2014 года, когда начались активные обстрелы боевиками, преподаватели Красногоровской музыкальной школы были вынуждены прятаться от снарядов прямо в подвале учебного заведения. А ночевали на импровизированных кроватях.

Именно для того, чтобы в прифронтовых городах звучало еще больше музыки, военные и волонтеры накануне дня Святого Николая подарили ученикам Марьинской музыкальной школы новенькие инструменты.

Следующим шагом — активисты проекта Артперемирья хотят организовать в прифронтовых городах мастер-классы для преподавателей и для детей от отечественных и зарубежных профессиональных музыкантов.

Как живут и работают женщины на передовой

С начала российско-украинской войны тысячи женщин из разных уголков Украины оделись в камуфляж и взяли в руки оружие. Они не только стряпают — воюют наравне с мужчинами, командуют подразделениями, разрабатывают операции, спасают жизни воинов, как парамедики, обеспечивают армию, как волонетры и не жалеют о своем выборе.

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