Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Видео / Україна / Общество

Рожали детей под взрывы: истории женщин, ставших мамами 24 февраля

Мария Малевская журналист Вікна. Новини

Как это появиться на свет в первый день полномасштабного вторжения? Как это рожать долгожданного ребенка под взрывы в салтовском роддоме? Как это со схватками, которые от стресса начались на несколько недель раньше, бежать с оккупации?

Малышам, рожденным 24 февраля 22 года — уже год. В этот день в Харькове, который россияне начали обстреливать с первых минут, родилось 45 детей — 22 мальчика и 23 девочки.

– Я, пожалуй, такое никогда не забуду… Я слышала взрывы, но у меня был свой процесс, было страшно, – Анна.

Варвара должна была родиться ближе к середине марта, но взрывы ее мама услышала одной из первых.

Екатерина с мужем жили в пограничном районе. Уже со схватками, которые начались от стресса, бежали рожать в Харьков. В первый день жизни Варвары оказались в реанимации.

Екатерина с мужем всего месяц, как вернулись в Харьков — снимают квартиру в Пятихатках: и в их, и во всех соседних домах выбиты стекла. Когда смогут вернуться домой, в Русскую Лозовую не знают.

Мама Владислава много лет служила в Вооруженных силах, последние три года – пограничница, старшая сержантка. Женщина рассказала, как проходили роды 24 февраля.

– Четыре утра, персонал был обеспокоен, я ничего не знала. Кроме того, что схватки были и все. В 7 утра меня подняли в родзал, и я увидела, что действительно персонал очень обеспокоен, все бегают, суетятся, — Анна Маркова, жительница Харькова

Старший сын сейчас тоже в больнице. У малыша было обвитие пуповиной, были слышны взрывы за окном. Но Анна знала, что должна родить здорового сына.

На следующее утро после родов муж, который тоже уже много лет в ВСУ, отправил семью в безопасное место, а сам вернулся защищать Харьков.

Следующая история о появлении на свет маленькой Александры. Родители ждали ее 14 лет. Анна долго не могла забеременеть.

Роды Анны начались в 5 утра 24 февраля. В перинатальном на Салтовке. Тогда же тут раздались первые взрывы.

— Меня подняли в родзал, который был на пятом этаже перинатального центра. Тихо не вышло. Я не так себе представляла радости материнства, но, пожалуй, так кому-то было нужно, – Анна Альфорова, жительница Харькова.

Анна с Сашей каждый день гуляют возле харьковской школы — сюда попало три ракеты. На взрывы все трое малышей, рожденных 24 февраля, почти не реагируют. Потому что привыкли к ним с первых минут жизни.

— Спасибо ребятам, что мы можем жить, гулять, ходить, ездить и растить наших деток, — рассказала женщина.

Читайте
Война в Украине может продлиться еще год – Бен Уоллес

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Сможет ли батарея Patriot защитить Харьков от российских ракет — Жданов
Сможет ли батарея Patriot защитить Харьков от российских ракет — Жданов
Харьковское контрнаступление: как генерал Сырский создал условия для РФ, чтобы они не понимали, что происходит
Харьковское контрнаступление: как генерал Сырский создал условия для РФ, чтобы они не понимали, что происходит
Били по больницам, школам и домам: как Харьков смог выстоять в борьбе
Били по больницам, школам и домам: как Харьков смог выстоять в борьбе
Истории от которых стынет кровь! 487 детей убили российские оккупанты
Истории от которых стынет кровь! 487 детей убили российские оккупанты
В Харьковской области слышны взрывы – предварительно это работа ПВО
В Харьковской области слышны взрывы – предварительно это работа ПВО
Карма догоняет: при обстреле Харькова из 11 зенитных ракет РФ долетела только одна
Карма догоняет: при обстреле Харькова из 11 зенитных ракет РФ долетела только одна
Оккупанты попали в админздание в Купянском районе, под завалами находятся люди — глава ОВА
Оккупанты попали в админздание в Купянском районе, под завалами находятся люди — глава ОВА
Наступил на Лепесток: в Харьковской области подорвался лесник
Наступил на Лепесток: в Харьковской области подорвался лесник
Знайшли помилку в тексті?
Помилка