Рожали детей под взрывы: истории женщин, ставших мамами 24 февраля

Как это появиться на свет в первый день полномасштабного вторжения? Как это рожать долгожданного ребенка под взрывы в салтовском роддоме? Как это со схватками, которые от стресса начались на несколько недель раньше, бежать с оккупации?

Малышам, рожденным 24 февраля 22 года — уже год. В этот день в Харькове, который россияне начали обстреливать с первых минут, родилось 45 детей — 22 мальчика и 23 девочки.

– Я, пожалуй, такое никогда не забуду… Я слышала взрывы, но у меня был свой процесс, было страшно, – Анна.

Варвара должна была родиться ближе к середине марта, но взрывы ее мама услышала одной из первых.

Екатерина с мужем жили в пограничном районе. Уже со схватками, которые начались от стресса, бежали рожать в Харьков. В первый день жизни Варвары оказались в реанимации.

Екатерина с мужем всего месяц, как вернулись в Харьков — снимают квартиру в Пятихатках: и в их, и во всех соседних домах выбиты стекла. Когда смогут вернуться домой, в Русскую Лозовую не знают.

Мама Владислава много лет служила в Вооруженных силах, последние три года – пограничница, старшая сержантка. Женщина рассказала, как проходили роды 24 февраля.

– Четыре утра, персонал был обеспокоен, я ничего не знала. Кроме того, что схватки были и все. В 7 утра меня подняли в родзал, и я увидела, что действительно персонал очень обеспокоен, все бегают, суетятся, — Анна Маркова, жительница Харькова

Старший сын сейчас тоже в больнице. У малыша было обвитие пуповиной, были слышны взрывы за окном. Но Анна знала, что должна родить здорового сына.

На следующее утро после родов муж, который тоже уже много лет в ВСУ, отправил семью в безопасное место, а сам вернулся защищать Харьков.

Следующая история о появлении на свет маленькой Александры. Родители ждали ее 14 лет. Анна долго не могла забеременеть.

Роды Анны начались в 5 утра 24 февраля. В перинатальном на Салтовке. Тогда же тут раздались первые взрывы.

— Меня подняли в родзал, который был на пятом этаже перинатального центра. Тихо не вышло. Я не так себе представляла радости материнства, но, пожалуй, так кому-то было нужно, – Анна Альфорова, жительница Харькова.

Анна с Сашей каждый день гуляют возле харьковской школы — сюда попало три ракеты. На взрывы все трое малышей, рожденных 24 февраля, почти не реагируют. Потому что привыкли к ним с первых минут жизни.

— Спасибо ребятам, что мы можем жить, гулять, ходить, ездить и растить наших деток, — рассказала женщина.

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