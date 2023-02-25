Народжували дітей під вибухи: історії жінок, які стали мамами 24 лютого

Як це — зʼявитися на світ у перший день повномасштабного вторгнення? Як це — народжувати довгоочікувану дитину під вибухи у салтівському пологовому ? Як це — із переймами, що від стресу почалися на кілька тижнів раніше, тікати з окупації?

Малюкам, народженим 24 лютого 22 року — уже рік. Цього дня у Харкові, який росіяни почали обстрілювати від перших хвилин, народилося 45 дітей — 22 хлопчики та 23 дівчинки.

– Я, мабуть, таке ніколи не забуду Я чула вибухи, ну у мене був свій процес, було страшно, – Ганна.

Варвара мала народитися ближче до середини березня, але вибухи її мама почула однією з перших.

Катерина з чоловіком мешкали у прикордонні. Вже з переймами, які почалися від стресу, тікали народжувати до Харкова. У перший день життя Варвара опинилися в реанімації.

Катерина з чоловіком лише місяць, як повернулися до Харкова – винаймають квартиру у Пʼятихатках: і в їхньому, і у всіх сусідніх будинках вибиті шибки. Коли зможуть повернутися додому, в Руську Лозову — не знають.

Мама Владислава багато років служила у Збройних силах, останні три роки — прикордонниця, старша сержантка. Жінка розповіла, як проходили її пологи 24 лютого.

– Четверта ранку вже був персонал стурбований, я нічого не знала. Окрім того, що перейми були і все. О 7 ранку мене підняли в родзал, і я побачила, що дійсно персонал дуже стурбований, усі бігають, метушаться, – Ганна Маркова, мешканка Харкова

Старший син на цей момент теж у лікарні. У маляти, було обвиття пуповиною, вибухи за вікном. Але Ганна знала, що має народити здорового сина.

Наступного ранку після пологів чоловік, який теж вже багато років у ЗСУ, відправив родину у безпечне місце, а сам повернувся захищати Харків.

Наступна історія про появу на світ маленької Олександри. Батьки чекали її 14 років. Ганна довго не могла завагітніти.

Ганнині пологи почалися о 5 ранку 24 лютого. У перинатальному на Салтівці. Тоді ж тут пролунали перші вибухи.

– Мене підняли в пологовий зал, який був на п’ятому поверсі перинатального центру. Тихо не вийшло. Я не так собі уявляла радості материнства, але, мабуть, так комусь було потрібно, – Ганна Альфорова, мешканка Харкова.

Ганна з Сашею щодня гуляють біля харківської школи — сюди влучило три ракети. На вибухи усі троє малят, народжених 24 лютого, майже не реагують. Бо звикли до них від перших хвилин життя.

-Дякую хлопцям, що ми можемо жити, гуляти, ходити, їздити і ростити наших діток, – розказала жінка.

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