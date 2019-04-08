Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Украина / Общество

Наступают светлые времена: мама погибшей полицейской о приговоре Пугачеву

Пожизненное заключение с конфискацией имущества – в Днепре вынесли приговор Александру Пугачеву, который осенью 2016 цинично расстрелял двух патрульных полицейских – Ольгу Макаренко и Артема Кутушева.

Рассматривали дело более двух с половиной лет. За это время сторона обвинения собрала полную доказательную базу вины Пугачева. Сам он со следствием не сотрудничал и отказывался свидетельствовать против себя.

Читайте: Экс-бойцу Торнадо Пугачеву дали пожизненное за убийство полицейских в Днепре

Дело рассматривала коллегия судей вместе с присяжными – это требование Пугачева. Доказательная база против него полная. Поэтому приговор, говорят прокуроры, прогнозируемый – пожизненное заключение с конфискацией имущества. Надежда Лещик – мать убитой патрульной получит 3 млн. грн. компенсации. Еще 26 тыс. грн. – управление полиции.

– После такого приговора для меня наступают светлые времена, у меня есть стимул поднимать внуков. Это благодаря адвокатам нашим и титанической работе прокурора, – сказала мама погибшей патрульной Надежда Лещик.

Между тем, сторона обвиняемого планирует обжаловать приговор. По мнению адвоката Пугачева, при рассмотрении дела были ошибки. Он потребует отменить решение суда. Своей вины убийца правоохранителей не признает.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что экс-торнадовцам сообщили о подозрении.

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Развращали своих дочерей: за день в Украине разоблачили пятерых педофилов
В Одессе задержали мужчину с наркотиками на 1 млн грн
Нацполиция и СБУ пытались рейдерски захватить активы китайской госкорпорации в Украине – директор
В США пронесся торнадо – есть жертвы
ГПУ и Нацполиция запугивают бизнес в интересах конкурентов – ТД ГалПодшипник
Торнадо на Кубе: трое погибших, более 100 пострадавших
На Анталию обрушились пять торнадо: поврежден аэропорт, есть погибшие
Разрушены дома, разбиты машины: в США пронесся торнадо

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка