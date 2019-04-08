Наступают светлые времена: мама погибшей полицейской о приговоре Пугачеву

Пожизненное заключение с конфискацией имущества – в Днепре вынесли приговор Александру Пугачеву, который осенью 2016 цинично расстрелял двух патрульных полицейских – Ольгу Макаренко и Артема Кутушева.

Рассматривали дело более двух с половиной лет. За это время сторона обвинения собрала полную доказательную базу вины Пугачева. Сам он со следствием не сотрудничал и отказывался свидетельствовать против себя.

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Дело рассматривала коллегия судей вместе с присяжными – это требование Пугачева. Доказательная база против него полная. Поэтому приговор, говорят прокуроры, прогнозируемый – пожизненное заключение с конфискацией имущества. Надежда Лещик – мать убитой патрульной получит 3 млн. грн. компенсации. Еще 26 тыс. грн. – управление полиции.

– После такого приговора для меня наступают светлые времена, у меня есть стимул поднимать внуков. Это благодаря адвокатам нашим и титанической работе прокурора, – сказала мама погибшей патрульной Надежда Лещик.

Между тем, сторона обвиняемого планирует обжаловать приговор. По мнению адвоката Пугачева, при рассмотрении дела были ошибки. Он потребует отменить решение суда. Своей вины убийца правоохранителей не признает.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что экс-торнадовцам сообщили о подозрении.

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