Настають світлі часи: мама загиблої поліцейської про вирок Пугачову

Довічне ув’язнення з конфіскацією майна – у Дніпрі винесли вирок Олександру Пугачову, який восени 2016 року цинічно розстріляв двох патрульних поліцейських – Ольгу Макаренко та Артема Кутушева.

Розглядали справу понад два з половиною роки. За цей час сторона обвинувачення зібрала повну доказову базу провини Пугачова. Сам він зі слідством не співпрацював і відмовлявся свідчити проти себе.

Читайте: Екс-бійцю Торнадо Пугачову дали довічне за вбивство поліцейських у Дніпрі

Справу розглядала колегія суддів разом із присяжними – це вимога Пугачова. Доказова база проти нього повна. Тож вирок, кажуть прокурори, прогнозований – довічне ув’язнення з конфіскацією майна. Надія Лещик – мати вбитої патрульної отримає 3 млн. грн. компенсації. Ще 26 тис. грн. – управління поліції.

– Після такого вироку для мене наступають світлі часи, у мене є стимул піднімати онуків. Це завдяки адвокатам нашим і титанічній роботі прокурора, – сказала мама загиблої патрульної Надія Лещик.

Тим часом, сторона обвинуваченого планує оскаржувати вирок. На думку адвоката Пугачова, під час розгляду справи були помилки. Він вимагатиме скасувати рішення суду. Своєї провини вбивця правоохоронців не визнає.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що екс-торнадівцям повідомили про нову підозру.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.