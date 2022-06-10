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Факты / Украина / Общество

Российское подразделение 1 армейского корпуса в полном составе отказалось от участия в боях

Марта Бондаренко, редактор ленты
Российское подразделение 1 армейского корпуса в полном составе отказалось от участия в боях

Российские оккупанты мотострелкового подразделения из состава 1 армейского корпуса в полном составе отказались от участия в боевых действиях.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Причиной отказа стали значительные потери личного состава в боях с украинскими защитниками в Харьковской области.

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В Генштабе отмечают, что даже принуждение со стороны командования оккупационных войск не дает результатов.

Так, подразделения, укомплектованные принудительно мобилизованными с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, все чаще отказываются от участия в боевых действиях.

За минувшие сутки ВСУ на Донецком и Луганском направлениях отбили семь атак врага, уничтожили 10 танков, семь артиллерийских систем, четыре боевых бронированных машины, три специальных бронированных автомобиля, четыре единицы автомобильной техники и склад с боеприпасами противника. Кроме того, были сбиты пять беспилотников типа Орлан-10.

К тому же наша авиация нанесла серию ударов по опорным пунктам, скоплению техники и личного состава в районах пяти разных населенных пунктов в Херсонской области.

Источник: Генштаб ВСУ
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