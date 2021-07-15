Национальные парки Черногории: куда поехать и что посмотреть

Если на европейской земле есть экологический рай, то он точно находится в Черногории. Здесь вы не найдете ни одного завода или фабрики, зато Национальные парки занимают 28% всей территории страны.

Не зря количество туристов в Черногории регулярно в несколько раз превышает численность населения. Невероятные пейзажи привлекают людей со всех уголков земного шара.

О самых выдающихся Национальных парках в Черногории — читайте далее в материале.

Скадарское озеро

Скадарское — самое большое озеро на Балканах, которое находится на территории Черногории и Албании. Две трети водоема принадлежат Черногории. Площадь Скадарского озера — примерно 390 кв км.

Оно известно благодаря необыкновенной красоте, богатой флоре и фауне. Чтобы оценить всю прелесть Скадарского озера, надо обязательно прогуляться его водами.

Можно взять напрокат лодку и сделать это самостоятельно, или же арендовать катер с капитаном. Стоит это удовольствие от €20 до 30 в час.

Здесь живут более 30 видов пресноводных рыб. Но для того, чтобы порыбачить — надо приобрести лицензию.

На Скадарском озере обитают 280 видов птиц, преимущественно редких. Поэтому для орнитологов здесь настоящий рай. Более того, это единственное озеро в Европе, где живут пеликаны.

Окружающие долины и пастбища буквально устланы лекарственными травами, которыми славится регион, а воздух наполнен ароматами шалфея, розмарина и мяты. Поэтому, не удивляйтесь, если увидите коров, мирно пасущихся на островках.

Панорама Скадарского озера является одной из визитных карточек Черногории. Еще в конце 2011 года водоем вошел во всемирное наследие ЮНЕСКО. Многие черногорцы считают этот регион сердцем и душой своей земли.

Дурмитор

Еще один национальный парк, внесенный в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО — Дурмитор.

Горный массив Дурмитор является центром горного туризма Черногории. Зимой здесь занимаются лыжным спортом и катаются на сноуборде.

В состав национального парка также входит каньон реки Тары, длиной 80 км и глубиной до 1 300 м. Он второй в мире по величине после Гранд-Каньона в Аризоне.

— В 1991 году Черногория получила статус самой экологичной страны на Балканах. Национальные парки занимают 28% всей территории страны. Здесь их пять, причем все абсолютно разные, — говорит Нина Вокчевич, пиар-менеджер Национальной туристической организации.

Солила

Еще одно место, которое стоит внимания туристов — Солила — заповедник в 9 км от центра Тивата.

Он получил такое название потому, что расположен на месте, где в Средневековье добывали соль. Сейчас здесь гнездятся перелетные птицы.

— Сейчас территория парка открыта для посещения, вход свободный. Здесь можно увидеть розовых фламинго, серых журавлей, морских ястребов, бакланов и других представителей мира птиц. Но обязательно возьмите с собой бинокль, — советует Боэн Тешевич, пиар-менеджер заповедника Солила.

В будущем власти Черногории хотят превратить Солилу на орнитологический парк, который будет привлекать еще больше туристов.

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