Національні парки Чорногорії: куди поїхати і що подивитися

Якщо на європейській землі є екологічний рай, то він точно знаходиться у Чорногорії. Тут ви не знайдете жодного заводу чи фабрики, натомість Національні парки займають 28% усієї території країни.

Не дарма кількість туристів у Чорногорії регулярно в декілька разів перевищує чисельність населення. Неймовірні пейзажі приваблюють людей з усіх куточків земної кулі.

Про найвизначніші Національні парки у Чорногорії – читайте далі у матеріалі.

Скадарське озеро

Скадарське – найбільше озеро на Балканах, яке розташоване на території Чорногорії та Албанії. Дві третини водойми належать Чорногорії. Площа Скадарського озера – приблизно 390 кв км.

Воно відоме завдяки незвичайній красі, багатій флорі і фауні. Щоб оцінити всю чарівність Скадарського озера, треба обов’язково прогулятися його водами.

Можна взяти напрокат човен і зробити це самостійно, або ж орендувати катер з капітаном. Коштує це задоволення від €20 до 30 за годину.

Тут живуть понад 30 видів прісноводних риб. Але для того, щоб порибалити – треба придбати ліцензію.

На Скадарському озері мешкають 280 видів птахів, переважно рідкісних. Тому для орнітологів тут справжній рай. Ба більше, це єдине озеро у Європі, де живуть пелікани.

Навколишні долини і пасовища буквально встелені лікарськими травами, якими славиться регіон, а повітря сповнене ароматами шавлії, розмарину і м’яти. Тому, не дивуйтесь, якщо побачите корів, які мирно пасуться на острівцях.

Панорама Скадарського озера є однією з візитних карток Чорногорії. Ще в кінці 2011 року водойма увійшла до всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Багато чорногорців вважають цей регіон серцем і душею своєї землі.

Дурмітор

Ще один національний парк, внесений до списку об’єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО – Дурмітор.

Гірський масив Дурмітор є центром гірського туризму Чорногорії. Взимку тут займаються лижним спортом і катаються на сноуборді.

До складу національного парку також входить каньйон річки Тари, завдовжки 80 км і глибиною до 1 300 м. Він другий у світі за величиною після Гранд-каньйону в Аризоні.

– У 1991 році Чорногорія отримала статус найекологічнішої країни на Балканах. Національні парки займають 28% усієї території країни. Тут їх п’ять, причому всі абсолютно різні, – каже Ніна Вокчевіч, піар-менеджер Національної туристичної організації.

Соліла

Ще одне місце, яке вартує уваги туристів – Соліла – заповідник за 9 км від центру Тівата.

Він має таку назву тому, що розташований на місці, де в Середньовіччі видобували сіль. Нині тут гніздяться перелітні птахи.

– Наразі територія парку відкрита для відвідування, вхід вільний. Тут можна побачити рожевих фламінго, сірих журавлів, морських яструбів, бакланів і інших представників світу птахів. Але обов’язково візьміть з собою бінокль, – радить Боена Тешевіч, піар-менеджер заповідника Соліла.

У майбутньому влада Чорногорії хоче перетворити Солілу на орнітологічний парк, який приваблюватиме ще більше туристів.

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